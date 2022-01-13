“男子街边喂老母亲喝粥”引关注 记者探访石松林一家生活

本网《暖心！59岁儿子在街边喂92岁母亲喝粥》一文，讲述了59岁的儿子石松林和92岁的母亲蒋一秀的温暖一幕，引来广大市民关注、点赞。

蒋一秀老人和她的家人们

本网《暖心！59岁儿子在街边喂92岁母亲喝粥》一文，讲述了59岁的儿子石松林和92岁的母亲蒋一秀的温暖一幕，(详见《暖心！59岁儿子在街边喂92岁母亲喝粥》)引来广大市民关注、点赞。日前，记者在涧西区七号街坊的一栋小楼前，见到了蒋一秀老人和她的儿女们。

“接到了，你真棒！加油！”3日9时许，张喜芝在家门口，正与坐在椅子上晒太阳的蒋一秀玩丢毽球的游戏。每次老人接到毽球，就会在张喜芝的引导下竖起右手大拇指，给自己，也给所有人点赞。

张喜芝是蒋一秀的小儿媳、石松林的爱人。1日上午，她像往常一样来七号街坊看婆婆，直到爱人石松林拿出报纸，她才知道“我家老太太上报纸啦”！

张喜芝高兴地把那篇文章逐字逐句读给蒋一秀老人听，老人听着，脸上露出了笑容。

“妈，多买几份报纸，这可是最好的纪念品！”张喜芝的女儿远在深圳，在微信家庭群里得知这个消息后十分激动，“等下次回家，我一定要好好抱抱、亲亲咱家的老寿星！”

当天，张喜芝写下心情日记：“我的孩子继承了奶奶的善良和谦和……老人养我们小，我们应该侍奉她老，可能这就是我们的家风吧。”她的心情日记在微信朋友圈里得到了朋友们的称赞：“你是我们的楷模！”“你们家人都这么好，让人感动！如果家家如此，人人都会有幸福感！”

在短视频播放平台上，石松林给母亲喂饭的一幕获得众多网友点赞。网友“炎阳高照”留言：“这才是中华民族的美德，点赞！”网友“…”说：“忠勇为爱国之本，孝顺为齐家之本。”

蒋一秀老人的女儿石桂花说：“我们好好照顾老妈，也是给孩子们做榜样。我们这一大家人，一定会把孝顺的美德传承下去！”