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洛阳市民族宗教政策法规集中宣传月活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 08:23

　　4月2日，洛阳市民族宗教政策法规集中宣传月暨铸牢中华民族共同体意识主题宣传月活动启动仪式在西工区周王城广场举行。

　　本次活动由市委宣传部、市委统战部、市民族宗教事务局主办，西工区委统战部承办。活动旨在通过多种宣传方式进一步增强全市干部群众民族宗教工作法律意识，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 侯建国 樊雅 欣摄)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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