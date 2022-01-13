65岁的钱根昌骑单车游中国，行程逾10万公里

日前，在涧西区天津路旁的一个健身广场上，65岁的钱根昌结束骑行晨练，正和一群健身爱好者踢毽球。

钱根昌在骑行

日前，在涧西区天津路旁的一个健身广场上，65岁的钱根昌结束骑行晨练，正和一群健身爱好者踢毽球。距他不远，一辆山地自行车斜靠在路边。几年来，他骑行20多个省份，在强身健体的同时，饱览祖国大好河山，行程逾10万公里。

退休后，他骑自行车游历大江南北

钱根昌家住天津路某小区，曾在厂矿工作。2009年，他买断工龄前往河北辛集打工，在那里养成了骑自行车锻炼的习惯，“每天从宿舍骑车到县城晨练，往返近30公里”。

2015年回到洛阳后，他继续骑行，目的地一开始是周边县区，后来逐渐延展至附近城市。

2016年春天，他骑车前往武汉，往返一趟耗时15天，完成首次长途骑行。

“当时很振奋，胆子也大了。”钱根昌说，于是当年7月，他再次出发，前往北京姐姐家。

他耗时6天骑到姐姐家楼下，并拨通了姐姐的电话。年过七旬的姐姐起初以为他在开玩笑，直到看见风尘仆仆的钱根昌。“59岁的小老头，还这么拼！”姐姐既惊讶又欢喜。

小试牛刀之后，钱根昌开始尝试组队出行。2017年夏天，正式退休的钱根昌和洛阳的两名老伙计开始长途骑行。他们从陕西翻越秦岭骑行入川，再从四川途经湖北恩施、武汉，一路向北折返，耗时近1个月。

钱根昌每次出行比较随意，可谓“说走就走”。不过，在出发前，他会托朋友制订计划，里面包括每天的行程、食宿地点等信息。出发后，严格按照计划，按时吃饭、及时休息，从不勉强赶路。

几年来，他去东三省看过北大仓，在内蒙古草原看过日出，在布达拉宫打卡留念，还在三亚游过泳……足迹遍及全国20多个省份。

饱览祖国河山，收获满满

在钱根昌的行囊里，装有维修工具、洗漱用品、衣物、雨披、电吹风及蓄电池等。

每次出行，沿国道行走，用手机导航，在途经的县城、乡镇食宿。“不贪多赶路，量力而行，以免透支体力。”钱根昌说。

骑行路上，钱根昌见证了祖国的繁荣发展。

“最直观的感受就是，环境越来越美！”钱根昌说，早年间出行，总能在一些乡镇的路旁、水塘里发现生活垃圾，如今这一现象几乎绝迹，到处是整洁平坦的柏油路，骑行时非常惬意。这些无不说明，随着生活水平的提高，群众的文明程度和环保意识也明显提升。

“最让我感动的是咱中国老百姓的善良淳朴，每次出行都让我感到很温暖。”钱根昌说，在江苏南通，有陌生人为他这名“洛阳来客”悄悄支付午饭钱；在湖北恩施土家族苗族自治州，当地小伙子飞奔至车前，送上两大桶纯净水，挥手告别；在西藏鲁朗镇，当地居民耐心嘱咐他如何避免高原反应，如何在下山时避免“醉氧”……

这些陌生人的好意，钱根昌牢记心间，他也力所能及地传递温暖。两次进藏途中，他充当义务技工，给同行骑友修车，不取分文。

他的热心肠和丰富的骑行经验赢得了广大骑友的信赖。进藏路上，须发皆白的钱根昌一骑当先，沿途越来越多的人加入队伍，车队绵延近两公里。他带领大家保持合理的车速，骑行在318国道上，沿途蓝天白云、高山峡谷、草甸，各类美景尽收眼底。

设定了每年两万公里的骑行目标

“受疫情防控影响，今年尚未远行。不过我每天都坚持骑行，一天都没停。”钱根昌说，他设定了每年两万公里的骑行目标。早晨5点起床，饭后沿着涧河一路骑行，到达新安县的火虫驿村再折返，两个多小时骑行60公里以上。

早睡早起，合理饮食，坚持锻炼，这些好习惯让钱根昌受益良多。前不久接受体检时，他的骨密度远高于同龄人平均水平，身体机能非常好。

他建议，骑行爱好者要根据自己的实际需求选择合适的自行车。

对于变速自行车，骑行时要调整好牙盘和变速飞轮的传动比，以骑行时体感舒服、不太费力为准。尤其在启动时，牙盘不要调至最高挡，以免受伤。待启动后，再依次调整变速器，逐渐加速。

在中长距离骑行时，要找到呼吸和蹬踏动作的最佳频率。“按这个节奏，可收到事半功倍的效果，骑得远、骑得快，还不伤身体。”钱根昌说。

“今年头三个月我已骑行了6000多公里。”钱根昌说，今后，只要身体状况允许，他要一直骑下去，争取早日实现周游全国的梦想。

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