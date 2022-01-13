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丈夫赠予情人的5万元，妻子能要回吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 08:21

　　夫妻恩爱甜蜜蜜，可是当一方在婚姻里偷偷变了心，对情人一掷千金时，另一方能否要求返还？近日，洛报融媒记者从伊川县人民法院了解到这样一起案件。

　　妻子张某与丈夫李某于2009年登记结婚。在双方婚姻关系存续期间，李某与另一女子兰某发生婚外情。后来，张某意外得知两人的不正当男女关系，还在丈夫的微信、支付宝里发现了他向兰某转款的记录。

　　去年7月，气愤不已的张某将丈夫和兰某告上法庭。张某称，被告李某在与原告婚姻关系存续期间，未经原告同意擅自处分夫妻共同财产，损害了原告作为配偶应享有的财产权益。被告兰某在明知被告李某有配偶的情况下，与李某保持不正当男女关系并接收赠予，违背公序良俗，赠予行为应属无效，要求法院依法判令被告李某向被告兰某赠予财产的行为无效，并判令兰某返还受赠财产。

　　伊川县人民法院审理查明，李某向兰某赠予款项共计14.7万元，兰某向李某赠予款项共计9.7万元。张某在诉讼过程中表示同意扣除兰某向李某赠予的款项，扣除后，兰某应返还5万元。

　　伊川县人民法院审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定，夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。李某向兰某无偿赠予的财产并非其个人财产，而是其与张某的夫妻共同财产。李某在张某不知情的情况下，擅自将夫妻共同财产赠予第三者，严重损害了张某的合法利益。根据《中华人民共和国民法典》中“违背公序良俗的民事法律行为无效”的规定，李某在婚内与兰某保持不正当的男女关系，违背公序良俗原则，损害了社会道德秩序，应认定被告李某与被告兰某之间的赠予合同无效。

　　对于本案中张某要求兰某将受赠财产返还的诉讼请求，考虑到李某自愿赠予的行为严重损害了张某的合法利益，李某对此负有较大过错，且李某在本案中也未明确提出相关的诉讼请求，故兰某返还的5万元，应归张某所有。

　　最终，法院判决李某与第三者兰某之间的赠予合同无效，由被告兰某返还张某全部受赠财产5万元。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱丙奇）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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