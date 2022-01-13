洛阳今日晴天到多云 气温12℃到27℃

今日洛阳晴天到多云，午后局地有短时阵雨或雷阵雨，偏北风3级，气温12℃到27℃。

清明节假期，市区气温回升，爱美人士已“清凉装”上阵，图片摄于牡丹大道（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 郭红胜 摄）

刚刚过去的清明节假期，我市天气晴好，气温明显回升，牡丹、樱花、紫荆等争相开放。不少市民响应疫情防控要求，减少非必要的跨省市出行，戴着口罩，在离家不远的公园里赏花、游玩。

中国天气网预报，在阳光的助力下，我国大部分地区气温步步攀升，我国北方多地气温有望创下今年以来新高。从昨日起，我国西北地区东部、华北、黄淮一带最高气温将超25℃，甚至接近30℃，温暖程度堪比常年5月。伴随着阳光，午后热感如初夏，大家出门请做好防晒工作，及时补水。

需要注意的是，晴朗天气带来的昼夜温差十分突出，我国北方多地昼夜温差将在20℃左右，南方不少地方也接近15℃。温差较大，大家早晚外出请适时添衣保暖。

省气象台昨日发布森林火险等级预报，由于近期我省天气晴朗干燥、多大风，森林火险等级较高，应注意用火安全。市气象台发布消息称，我市城市火险等级预报为4级，易燃烧，请注意用火用电安全，预防人为火灾的发生。

来看下我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，本周我市多受高空西北气流和地面暖气团控制，以晴好天气为主，气温较高，午后局地有对流天气。具体天气预报如下。

今天(6日)：晴天到多云，午后局地有短时阵雨或雷阵雨，偏北风3级，气温12℃到27℃。

明天(7日)：晴天间多云，偏南风3级，气温10℃到27℃。

8日(周五)：多云到晴天，偏南风3级到4级，气温12℃到29℃。

9日(周六)：晴天到多云，午后局地有短时阵雨或雷阵雨，气温14℃到32℃。

10日(周日)：晴天转多云，夜里有分散性阵雨或雷阵雨，气温15℃到31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)