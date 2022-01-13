清明假期，洛阳12315受理各类诉求1253起

百姓消费投诉马上办——4月3日，市民南女士拨打12315热线，反映在老城区北大街丹尼斯花费22元购买的生鸡蛋有问题，找商家协商未果，经老城区市场监管局辖区市场监管所协调，当日商家已经为消费者解决问题。

百姓消费投诉马上办——4月3日，市民南女士拨打12315热线，反映在老城区北大街丹尼斯花费22元购买的生鸡蛋有问题，找商家协商未果，经老城区市场监管局辖区市场监管所协调，当日商家已经为消费者解决问题。

记者从洛阳市市场监管局了解到，截至5日15时，清明假期全市12315三级执法网络共受理群众诉求1253起，其中咨询842起，已全部当场解答办结；投诉、举报411起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失17.42万元，节日市场整体平稳有序。

具体情况为：投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、外卖订餐服务、餐饮办卡及服务质量、食品质量(过期)、办卡退费、美容美发纠纷、通信设备质量、电信业务、摄影服务、健身服务、停车收费等。举报类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，3天时间，全市市场监管系统共出动执法人员2506人次，检查经营户6940户次，紧盯疫情防控、食品药品安全、特种设备安全、价格监管等重要部位、关键环节，守好安全底线，营造让老百姓放心的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 李二帅)