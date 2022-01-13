洛阳这条道路，以一位划时代的营造巨匠为名

洛龙区有不少以历史人物姓名命名的道路，其中一条道路以隋唐洛阳城的总设计师、总工程师的姓名命名，它就是宇文恺街。

洛龙区有不少以历史人物姓名命名的道路，其中一条道路以隋唐洛阳城的总设计师、总工程师的姓名命名，它就是宇文恺街。

宇文恺街位于洛龙区西侧，道路北端与滨河南路相交，南端直抵伊洛路，是一条贯通洛龙区南北的道路。

走在双向四车道的宇文恺街上，可以看到笔直的道路两侧有成荫的树木。若以开元大道为界，将这条道路分为南北两段，可以明显发现道路北段是居民住宅区，道路南段为工业园区。

在宇文恺街的南端，有一条尚未硬化的延长线，这条小路南向穿过王屯、梁屯的大片土地，与洛阳的南环路——南山大道相交。

总的来看，现在的宇文恺街是一条道路宽阔、交通便利、功能齐备的城市次级干道，沿线居民不仅可以沿该道路步行进入环境优美的洛河南岸绿地，在健康乐道上散散步、看看景，还能快速抵达市委市政府以及龙门高铁站一带，办事、外出都十分便捷。如果宇文恺能穿越到现代，他对这条以他的姓名命名的道路，应该是满意的。

公元555年，宇文恺出现在北朝一个显赫家族——宇文家族。其父宇文贵曾是北周的大司徒，其长兄宇文善是西魏的大将军，其二兄宇文忻官至北周骠骑将军，17岁就被赐爵位。宇文恺因父兄辈的功劳，3岁就被赐予双泉县伯爵，6岁就成为平安郡公爵，但他不爱骑马射箭，而喜好读书，特别是喜欢工艺建筑书籍，这也为他成为中国历史上的建筑大师打下了基础。

根据史料记载，宇文恺一生主持了诸多具有重大影响的规划设计工程，东都洛阳城是宇文恺继大兴城后，规划设计的第二个都城，也是他晚年规划设计思想成熟时期的代表作——宇文恺规划大兴城(唐代改名长安城)时年仅28岁，等到规划设计东都洛阳城时，他已经51岁，这时的宇文恺规划手法和设计经验己经非常成熟和丰富。

东都洛阳城的营建过程历经十个月，如此大规模的建都工程在这么短时间内完成了，可以说是中国乃至世界建都史上的奇迹。东都洛阳城由皇城、宫城、郭城等几部分组成。“洛水贯都，有河汉之象”，城内街道纵横，有103个里坊，3个商贸市场。洛河之北为政治中心，洛河之南为商业和居民居住区。今天的隋唐洛阳城应天门遗址和定鼎门遗址，分别是东都洛阳城宫城的南正门和郭城的南正门。后来，宇文恺又奉命建设皇家园林上林西苑，即“西苑”。西苑气势恢宏，奇花异木、宫殿楼观，穷极华丽，今天的西苑公园就建在西苑遗址上。

东都洛阳城建成后，宇文恺将东都规划经验撰写成《东都图记》，这本书成为中国城市规划理论成熟的重要标志，为中国本土营造体系的形成做出了重大贡献。

宇文恺不仅规划建设了两座影响后世的都城，也参与重要水利工程——广通渠的建设，还在风景园林、建筑设计等方面有诸多贡献。唐代编纂《隋书》的史臣这样评价他：“宇文恺学艺兼该，思理通赡，规矩之妙，参纵班尔，当时制度，咸取则焉”。足见宇文恺的历史地位与影响力。至唐代，宇文恺所设计的万年县县门还得到唐高宗的特别保护，“万年县廨，去府七里，县门屋宇文恺所造。太平公主降薛绍，于县廨设婚席。初以县门隘窄，欲毁之，高宗敕，宇文恺所造，制作多奇，不须毁拆也。”

今天我们以宇文恺的名字命名道路，不仅是为了纪念这位划时代的营造巨匠，也是为了让优秀的中国文化得到传承弘扬。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）