清明假期，洛阳高校学子组织特殊团日活动缅怀先烈

“因为疫情防控的原因，我们不能走出校门，希望用这种特殊的方式祭奠英烈，表达我们青年的爱国之心。”清明节假期，洛阳理工学院会计学院组织开展特殊团日活动，缅怀先烈，汲取奋斗力量。

“因为疫情防控的原因，我们不能走出校门，希望用这种特殊的方式祭奠英烈，表达我们青年的爱国之心。”清明节假期，洛阳理工学院会计学院组织开展特殊团日活动，缅怀先烈，汲取奋斗力量。

此次活动由洛阳理工学院会计学院B210807、B210808两个团支部组织开展。活动现场，每一位团员身着深色衣服，手持国旗，在学校广场排成“中国”字样，表达青年的拳拳爱国之心。全体团员齐声重温入团誓词，集体默哀，缅怀革命先烈。

洛阳理工学院会计学院团委有关负责人表示，希望通过此次活动激发同学们的爱国热忱，引导学生珍惜当下，刻苦学习，与祖国同频共振，与时代同向同行，把青春奋斗融入党和人民事业，为实现中国梦凝聚青春力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 郭佳炜）