赏花还能看到“李杜相会” 沉浸式表演受游客欢迎

“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城……”5日是清明假期最后一天，洛阳市隋唐城遗址植物园内赏花的游客络绎不绝，一场“李杜相会”沉浸式国风古装表演，再现了“诗仙”李白与“诗圣”杜甫在洛阳相会时的盛景，吸引众多游客驻足观看。
“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城……”5日是清明假期最后一天，洛阳市隋唐城遗址植物园内赏花的游客络绎不绝，一场“李杜相会”沉浸式国风古装表演，再现了“诗仙”李白与“诗圣”杜甫在洛阳相会时的盛景，吸引众多游客驻足观看。
“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城……”5日是清明假期最后一天，洛阳市隋唐城遗址植物园内赏花的游客络绎不绝，一场“李杜相会”沉浸式国风古装表演，再现了“诗仙”李白与“诗圣”杜甫在洛阳相会时的盛景，吸引众多游客驻足观看。
这场沉浸式表演仿佛将现场游客拉回至盛唐，目睹两位伟大的诗人推杯交盏、亲如手足。大家直呼过瘾，纷纷拿出手机拍照、录视频。游客王先生说，这种沉浸式表演不仅极具观赏性，还充满趣味性、知识性。
眼下，隋唐城遗址植物园除了有牡丹可赏，还准备了诸如“李杜相会”、机甲战士表演等多场沉浸式演出、巡游，与游客进行互动，受到大家的喜爱与欢迎。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图/视频)
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