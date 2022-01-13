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涧西区长春社区为居民发放防疫报备联系卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.05 11:08

　　“刘阿姨，这张报备联系卡您拿着，孙子放假回来后可以按上面的步骤进行返洛报备。”今天一早，洛阳市涧西区长春社区网格长范云莉在巡院过程中，向正要出门买菜的辖区居民刘敏递上了一张特殊的疫情防控报备联系卡。

　　据了解，该疫情防控报备联系卡由长春社区自己设计及制作，内容上不仅报告社区三个网格的负责人和联系电话，还以图文并茂的方式按步骤列出了外地返洛居民向社区报备的两种渠道。截至目前，长春社区已发出此类便民联系卡超过2000张，助力打通防疫信息报备的“最后一公里”，帮助老年居民实现“一卡在手，报备无忧”。

　　长春社区相关负责人表示，目前国内疫情防控形势依旧严峻复杂，长春社区将在严格落实上级疫情防控工作要求的基础上，以更易被居民接受的方式、更多样的宣传形式，为更多辖区居民提供生活便利。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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