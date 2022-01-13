最高气温30℃！洛阳市气象台发布最新天气预报

清明假期，洛阳市天气晴好，牡丹、樱花、紫荆等争相开放，不少市民响应疫情防控要求，减少非必要的跨省市出行，戴着口罩，在离家不远的公园里赏花度假。

清明假期，洛阳市天气晴好，牡丹、樱花、紫荆等争相开放，不少市民响应疫情防控要求，减少非必要的跨省市出行，戴着口罩，在离家不远的公园里赏花度假。 清明假期，洛阳市天气晴好，牡丹、樱花、紫荆等争相开放，不少市民响应疫情防控要求，减少非必要的跨省市出行，戴着口罩，在离家不远的公园里赏花度假。 中国天气网预报，在阳光的“助力”下，我国大部地区气温步步攀升，我国北方多地气温有望创下今年以来新高，从今天起，我国西北地区东部、华北、黄淮一带最高气温将超25℃，甚至接近30℃，温暖程度堪比常年5月。 需要注意的是，晴朗天气带来的昼夜温差也十分突出，我国北方多地昼夜温差将达20℃左右，南方不少地方也接近15℃。清明假期天气总体利于户外活动，但目前正值疫情防控时期，大家外出需佩戴好口罩，尽量避免人员聚集，早晚外出适时添衣保暖。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，本周洛阳市多受高空西北气流和地面暖气团控制，以晴好天气为主，气温较高。具体预报如下： 5日(周二)：多云到晴天，偏南风3级左右，气温11～28℃。 6日(周三)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温10～28℃。 7日(周四)：晴天到多云，气温10～25℃。 8日(周五)：多云到晴天，偏南风3～4级，气温12～29℃。 9日(周六)：晴天到多云，气温14～30℃。 10日(周日)：多云到晴天，气温15～29℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 郭铭博)