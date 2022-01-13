洛阳市征集青年职工优秀创新成果，等你参选！

4日，记者从洛阳市总工会获悉，市总工会拟定于本月下旬举办洛阳市青年职工优秀创新成果展，现在全市范围征集优秀成果展品。

4日，记者从洛阳市总工会获悉，市总工会拟定于本月下旬举办洛阳市青年职工优秀创新成果展，现在全市范围征集优秀成果展品。

展品要求(符合以下条件之一即可)：

1.创新性成果。通过关键技术创新、系统集成创新和引进消化吸收再创新以及开展职工“五小”创新活动，解决了特色产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，具有较强的市场竞争力，技术经济指标达到行业或国内先进水平。

2.应用性成果。在技术开发应用或引进、消化、吸收国内外先进技术和推广应用国内外新技术、新成果、开发新产品方面有突出成绩，2019年以来成果应用一年以上，经省(部)级主管部门验收通过，达到国内外先进水平，形成了明显的经济效益和社会效益。

3.推广性成果。通过共性技术、关键技术和配套技术的开发、创新和集成，在推广技术应用上，形成和拓展了产业链，发挥了较强的辐射和带动效应，提升了产业及行业的技术水平和市场竞争能力，促进了产业结构的调整、优化、升级或者产品的升级换代，形成了较大的生产规模、较高生产水平和较强的配套能力。

注意事项：申报推荐的创新成果，必须是一线职工在群众性技术创新中取得的优秀技术创新成果，申报成果可以是个人独立完成，也可是多人合作完成(其中获得省部级以上科学技术奖或国家专利的以2019年以后为主)。凡涉及国家机密、存在知识产权争议的成果，不参加推荐展示。