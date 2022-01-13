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因疫情防控不力，瀍河区4家商户被关停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.04 17:34

　　从严从紧抓好疫情防控工作，加强重点场所管理。4日记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局关停4家商户。

　　假期期间，该局各市场监管所执法人员对辖区商户、药店、餐饮门店等重点单位进行检查。检查过程中，杨文市场监管所和白马寺镇市场监管所执法人员对未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，存在从业人员不佩戴口罩、不查看场所码、未对进店顾客测量体温、人员聚集等问题的4家商户进行关停处置。

　　这4家商户分别是：

　　洛阳市洛龙区羽翼健身器材商行

　　洛阳市洛龙区赵宁康寿日用百货店

　　(以上两家系洛龙区白马寺镇划转瀍河区管辖)

　　洛阳市瀍河区老洛阳牛肉汤馆

　　洛阳市瀍河区金记豆腐汤牛肉汤馆

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨波)（图片由瀍河区市场监管局提供）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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