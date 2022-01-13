免费赏牡丹！洛阳牡丹公园花开迎客来【视频】

4日下午，在位于洛阳市涧西区西苑路与牡丹路交叉口的牡丹公园内，一些市民正在赏花游玩。
4日下午，在位于洛阳市涧西区西苑路与牡丹路交叉口的牡丹公园内，一些市民正在赏花游玩。
4日下午，在位于洛阳市涧西区西苑路与牡丹路交叉口的牡丹公园内，一些市民正在赏花游玩。
记者在现场看到，市民入园前需要扫描二维码进行现场预约，入园时还需要出示场所码，显示正常方可进入。公园里，洛阳红、二乔、海黄等牡丹品种已经盛开，吸引大家纷纷拍照。与此同时，园内还有部分游乐设施对外开放。
园内工作人员介绍，公园共种植牡丹260多个品种2万余株，以株龄长、株型大、花大色艳著称，特色牡丹品种有姚黄、魏紫、豆绿、蓝田玉、赵粉、青龙卧墨池等。洛报融媒记者了解到，牡丹公园实行免门票政策，乘坐地铁1号线，8路、14路、17路、25路、31路、50路等公交车可达，开放时间为6：30至21：30。
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