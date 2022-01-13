西工街道办事处：清明假期不松懈 疫情防控不脱节

“请出示场所码、佩戴口罩，保持一米距离......”4日一大早，在西工街道办事处014中心社区疫情防控卡点，值守人员已开始上岗，严格落实常态化疫情防控措施。 “请出示场所码、佩戴口罩，保持一米距离......”4日一大早，在西工街道办事处014中心社区疫情防控卡点，值守人员已开始上岗，严格落实常态化疫情防控措施。 清明小长假期间，西工街道办事处全体人员放弃休假，机关90余人全部下沉社区分包楼院，督促社区居民使用场所码、行程码。同时，重点加大对上海、苏州、常州等地返回人员的排查，按要求落实群防群控措施，真正做到不漏一人。 为进一步压实疫情防控工作责任，目前，西工街道在下辖6个社区中共划分34个防控网格，由社区“两委”干部分片包片，加强与联户党员密切联系，建立58个疫情防控阻击战党员先锋岗，组成9个党员突击队，覆盖辖区146个楼院，48760居民均由党员干部联系分包，街道疫情防控群防群控体系得到加强。同时，街道纪检部门进一步强化对各责任部门、各社区疫情防控工作的监督，持续开展疫情防控工作落实监督检查30余次，及时处置措施不落实、作风不扎实等失职渎职问题，确保筑牢群防群控的坚固防线。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 赵普 赵丹 文/图)