4月5日洛阳牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

隋唐城遗址植物园：全园共有130多个品种牡丹成片开放,开花牡丹约占本园牡丹的19%。主要分布在九色园、百花园。其中盛开的牡丹品种有栗皮红、银红巧对、明星、蓝月亮等；初开的牡丹品种有杏花春雨、彩霞、桃李争艳、卵叶牡丹等。另外，千姿牡丹园万余株垂枝桃、菊花桃、碧桃等正值盛花期。海棠园万余株火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等盛开。

隋唐城遗址植物园九色园 景玉

中国国花园：全园共有约80个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的18%。主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园、唐风隋影广场周边。其中盛开的牡丹品种有蓝月亮、藏枝红、宫样妆、粉中冠、银红巧对等；初开的牡丹品种有鲁粉、二乔、彩绘等。园内樱花、海棠、紫荆、棣棠等百花齐放。

中国国花园西门假山后 洛阳红

王城公园：全园共有约120多个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的15%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、王城春早观赏区。其中盛开的牡丹品种有香玉、姚黄、二乔、明星、蓝月亮等；初开的牡丹品种有荷花绿、琉璃冠珠、洛阳红等。园内棣棠、垂丝海棠、丁香等争奇斗艳。

王城公园沉香楼 银红巧对

国家牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园广场东、九色台。其中盛开的牡丹品种有层中笑、明星、太平红、洛阳红、豆绿、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有迎日红、鲁菏红、小桃红等。园内碧桃、樱花、榆叶梅、连翘、海棠、丁香等竞相绽放。

西苑公园：全园共有约35个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的38%。主要分布在公园北门牡丹观赏区、人工湖南侧牡丹观赏区、瀛洲山上。其中盛开的牡丹品种有洛阳红、丹凤白、雪映桃花、二乔等；初开的牡丹品种有银红巧对、岛锦、种生红等。园内碧桃、丁香、西府海棠、樱花等竞相绽放。

2022年牡丹花情预报小组

2022年4月4日