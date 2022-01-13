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徐衣显到伊川县、汝阳县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.04 13:45

徐衣显在伊川县、汝阳县调研时强调
抓项目谋创新激活经济运行强劲动能
强产业促融合筑牢县域发展坚实支撑　　

　　2日，市长徐衣显到伊川县、汝阳县调研疫情防控、项目建设、经济运行等工作，强调要坚持项目为王、做强产业，把“三个一批”“万人助万企”活动作为产业转型升级、推动高质量发展的长久之策，充分激发县域经济活力，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”构筑坚实支撑。

　　在伊川县某疫情隔离点，徐衣显认真察看健康监测、场所消杀、后勤保障等情况，强调要严格落实“三区两通道”等具体措施，细之又细做好心理疏导、隔离转运等各项防控工作，确保隔离人员安全健康。

　　徐衣显非常关注重点企业运行和重点项目建设，先后深入龙鼎铝业、洛阳再生资源、洛阳龙昊玻璃和中建材(洛阳)太阳能新能源光伏电池项目现场，进车间、看工地，与企业负责人深入交谈，详细了解产品类型、产能规模、产值税收、产业链条、技术创新等情况，现场研究协调用电、用地、能耗指标、环境容量等具体问题。

　　建设热表产业园是加快绿色低碳转型发展的重要举措。徐衣显在伊川县选址现场听取规划编制、手续办理、企业引进、辐射半径等情况汇报，强调要树牢绿色发展理念，精准对接现实和未来需求，科学合理布局，倒排时间节点，加快建设进度，完善基础配套，吸引企业入驻，围绕上下游、谋划产业链、提高集聚度。

　　在伊川县郑州磨料磨具磨削研究所、洛阳利尔功能材料，徐衣显详细了解产品研发、市场应用、项目推进等情况，鼓励企业加大研发力度，优化产品结构，增强综合实力，争做创新能力强、质量效益优、市场份额高的排头兵。

　　开发区是县域经济发展的主阵地、主战场、主引擎，徐衣显强调，要大力推进“三化三制”改革，强化项目为王，精准精细服务，一切工作紧盯项目看、围绕项目转、聚焦项目干；突出主导产业，引育龙头企业，深化央企对接，实施精准招商，培育产业集群；坚持以产促城，促进产城融合，为经济运行开门红全年红、县域经济高质量发展注入强劲动能。

　　侯占国、任丽君参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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