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徐衣显调研杜康控股并召开全市白酒产业转型升级视频会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.04 13:46

徐衣显调研杜康控股并召开全市白酒产业转型升级视频会议
提升品质擦亮品牌豫酒振兴杜康先行
聚势赋能突出特色助力弘扬优秀文化　　

　　2日下午，市长徐衣显到洛阳杜康控股调研，并召开全市白酒产业转型升级视频会议，强调要认真落实省委省政府相关要求，树立“豫酒振兴、杜康先行”理念，创新引领、提质扩量，聚势赋能、转型升级，擦亮叫响杜康品牌，助力洛阳重振辉煌，为豫酒振兴贡献更大力量。

　　徐衣显深入杜康酒窖、生产车间、产品展厅、文化长廊等，详细了解历史传承、生产工艺、技术创新、原酒存储等，询问产品结构、产能规模、市场份额、项目建设等情况，并实地察看杜康小镇建设及周边生态提升工作。

　　在随后召开的视频会议上，徐衣显认真听取杜康控股情况介绍和有关单位发言，充分肯定杜康控股发展成效和品牌优势，强调要切实贯彻好省委省政府豫酒振兴战略、重振洛阳杜康辉煌。一要统一思想认识，扛牢振兴使命。把振兴杜康作为勇于担当作为的重要责任、加快产业转型的重点任务、适应消费升级的现实需求、增加财政收入的有效途径，寻求突破口、提升竞争力，践行“复兴杜康，为国争光”使命。二要坚持创新引领，全力提升品质。以质量酿好酒、以匠心酿好酒、以特色酿好酒，推进产品创新，打造核心单品，加强技术改造，强化管理保障。三要突出文化特色，精心塑造品牌。加强深层次文化挖掘利用，加快沉浸式体验产品开发，加大多媒体品牌营销推广，各级各部门各单位都要加大宣传力度，重塑杜康文化品牌优势。四要创新营销模式，加快开拓市场。深耕市内市场、挖潜省内市场、拓展省外市场，持续发力电商销售，加快建设产业园区，创新提升服务体验，确保销售收入、市场份额“双提升”。五要完善引育机制，强化人才支撑。建立市场化引才用才机制，推动校企院企合作，做强技术人才储备，打造营销人才梯队，满足转型发展人才需求。六要优化营商环境，凝聚发展合力。强化项目、融资、创新等政策支持，优化企业服务，整顿市场秩序，提升市场竞争力、品牌影响力。

　　魏险峰、侯占国、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)　
[ 责任编辑：崔利利 ]
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