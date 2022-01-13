徐衣显督导调研疫情防控、景区安全等工作

3日，市长徐衣显深入重点景区、牡丹游园、客家小镇、基层社区、高速卡点等，督导调研疫情防控、景区安全等工作，强调要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，从严从紧从细落实防控措施，织密基层、卡口、数字防线，强化查险除患，全力保障群众生命安全和身体健康。

徐衣显在督导调研疫情防控、景区安全等工作时强调

从严从紧从细筑牢疫情防控防线

全面查险除患坚守安全稳定底线

3日，市长徐衣显深入重点景区、牡丹游园、客家小镇、基层社区、高速卡点等，督导调研疫情防控、景区安全等工作，强调要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，从严从紧从细落实防控措施，织密基层、卡口、数字防线，强化查险除患，全力保障群众生命安全和身体健康。

进入清明假期，不少市民外出赏花游玩，徐衣显先后前往隋唐城遗址植物园、从政坊游园、中国国花园等，察看疫情防控、入园秩序、设施安全等情况，强调要严格落实测温验码、戴口罩、一米线、少聚集等防控要求，时刻提醒市民做好自身防护，严防疫情通过旅游传播扩散，强化隐患排查整治，营造平安健康文明有序的旅游环境。

社区是联防联控的最基层防线。徐衣显来到洛龙区光合城社区，与值班人员、志愿者交谈，详细询问小区住户、来(返)洛人员登记、检测台设置、赋码解码流程等情况，并慰问值班值守人员，强调要加强来(返)洛人员登记筛查，用好数字报备系统，严格落实报备制度，充分发挥基层哨点功能，构筑社区防控坚实防线。

高速站口是严防输入的关键卡口。在二广高速伊滨站疫情防控服务点，徐衣显认真了解通行流量、“两码一证”查验、核酸检测等情况，要求时刻保持警惕，守牢卡口防线，严防疫情输入，并现场指出核酸检测存在问题，明确“逢车必查、不漏一人，一车一管、混检采样”原则，堵住防控漏洞。徐衣显亲切慰问值守民警和防疫人员，叮嘱有关单位要关心关爱一线人员，合理调配轮换，做好后勤保障，确保大家以良好状态投入防控工作。

建设方舱医院是省委省政府部署的重要任务。徐衣显实地研究比选确定地址，并听取建设方案专题汇报，详细询问规划布局、设施改造、周边配套等各环节情况，要求立即研究细化工作方案、建设方案，明确责任、落实到人，专班推进、路演实操，全方位全要素做细做好功能分区、医护人员、防疫物资、后勤服务、资金保障等各项建设工作。

魏险峰、贺敏分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 李三旺)