清明假期，洛阳交警“电三电四”整治不停歇

清明节假期期间，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内，开展综合整治行动。 清明节假期期间，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内，开展综合整治行动。 据了解，4月1日至4月30日，交警部门对违法进入禁行路段、区域的电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车实施执法过渡期管理，以宣传教育、劝导、纠正、协助执勤、学习相关法律法规为主，原则上不予以处罚。 过渡期后，交警部门将依法对违法上路行驶的车辆予以处罚：对于未取得驾驶证上路行驶的，处以200至2000元罚款，并处以15日以下行政拘留；对于未悬挂机动车号牌上路行驶的，处以200元罚款，记9分，并扣留机动车；对于在禁限行区域内行驶的，处以100元罚款，记1分。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟 文/图)