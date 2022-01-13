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洛阳原创歌曲《洛阳速度》荣获十佳原创歌曲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.04 11:36

　　4日，记者从洛阳市文联获悉，由FM88.1&FM93.6河南音乐广播、河南省音乐家协会流行音乐专业委员会联合主办的《新声音——河南流行音乐原创计划》，2日评选出十佳原创歌曲，《洛阳速度》入选。

　　本次获奖歌曲将被推荐参加网易云音乐和全国电台共同打造的中文原创歌曲榜，歌曲将在网易云原创榜的专区呈现，同步在上海动感101、湖北楚天音乐台等全国20多家电台进行播出。

　　《洛阳速度》由柳江虹作词，林东国作曲、演唱，大弗编曲。

　　记者了解到，《洛阳速度》歌曲的创作初衷，是通过欢快的节奏、朗朗上口的歌词，表现近年来洛阳城市建设和高速发展的景象，歌颂城市建设者，表达美好生活。歌曲的旋律富有时代感，歌词中结合了古今洛阳城市风貌，同时加入了说唱元素，整体歌曲更加时尚和现代，富有活力。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)(采访对象供图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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