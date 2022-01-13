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洛职师生创作9幅抗疫剪纸传递正能量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.03 21:51

　　4月1日，在洛阳职业技术学院剪纸艺术研究社工作室，9幅抗疫主题的剪纸作品完成收尾工作，生动地呈现出疫情防控工作中的感人画面。

　　“这幅作品名称叫做应检尽检，上面是医护人员对居民进行核酸检测的场景，这幅作品叫做保障民生，描绘的是物资供应的场景……”文化与旅游学院教师、剪纸大师王飞对这组剪纸作品进行详细介绍。

　　据悉，这组抗疫系列作品共有9幅，分为严防死守、内外消毒、应检尽检、爱护家园等主题，分别表现了疫情防控中最主要的几个环节，有居民配合居家隔离的画面，还有社区志愿者坚守防控卡点的情形。

　　“最近一段时间国内的疫情形势又严峻起来，我们洛阳很多地方也实行了管控措施。”王飞说，“看到医护人员和社区工作者一直奋战在抗疫第一线，我就萌生了创作的想法，希望通过自己的方式来致敬疫情防控一线的工作人员，宣传我们的疫情防控措施。”

　　3月初，洛阳职业技术学院剪纸艺术研究社的学生们在王飞的带领下开始创作。学生们利用课余时间进行作画、裁剪、装裱等各个环节，最终在一个月的时间内，成功完成9幅作品。

　　除了生动细致呈现疫情防控的主要环节外，王飞还特意为每一幅作品设计了一个暖心的小细节。“我们的每一幅作品上都有一个牡丹花边。”王飞说，“希望通过这种形式让更多人看到我们洛阳的牡丹花，感受我们洛阳的抗疫决心。”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张旭辉 常书香）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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