腾讯公益配捐截止 关爱自闭症儿童活动仍在继续

今天是洛阳市“关爱自闭症儿童”公益募捐活动腾讯公益配捐的最后一天，爱心企业和个人参与热情依然高涨。

今天是洛阳市“关爱自闭症儿童”公益募捐活动腾讯公益配捐的最后一天，爱心企业和个人参与热情依然高涨。截至下午5时，此次活动共收到12309份爱心捐款，总额为176992.45元，其中包括腾讯公益基金会为该公益项目的随机金额配捐。

洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市残联、洛阳市慈善总会联合发起的“关爱自闭症儿童”公益募捐活动，结合腾讯公益基金会推出的“主题小红花配捐”活动，为洛阳自闭症儿童争取更大限度的资金募集和腾讯配捐。

活动自4月1日开展以来，洛阳市社会各界爱心人士、热心企业积极参与，三大通信运营商也行动起来，号召大家给“星星的孩子”送去爱和希望，为公益慈善凝聚向上向善的洛阳力量。

昨天上午9点半，洛阳市东方人民医院组织医务人员进行现场募捐，大家踊跃将爱心款放进红色捐款箱，把真情融入帮助自闭症儿童的实际行动中。一些未能赶到现场的医务人员，积极通过线上渠道进行募捐，彰显了洛阳医务人员的大爱。

据统计，在参与公益募捐的单位中，洛阳市妇联、洛阳日报报业集团、洛阳农林科学院、龙门石窟研究院、洛阳市审计局等纷纷组织员工积极为自闭症儿童献出一份爱心。

虽然腾讯公益的配捐已经结束，洛阳人的爱心并未停止，“关爱自闭症儿童“公益募捐活动将持续到4月底。关注“洛阳日报”微信公众号，点击右下角“慈善捐款”，或登陆掌上洛阳客户端，扫开屏海报左下方二维码，也可直接扫文末二维码，参与此次公益募捐活动。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰尤 云飞 文/图)