4月4日洛阳牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

王城公园：全园共有80多个品种成片牡丹开放，主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、王城春早观赏区。其中盛开的牡丹品种有香玉、二乔、明星、锦袍红、银红巧对、群乌等；初开的牡丹品种有朱砂垒、墨楼争辉、洛阳红、姚黄等。园内垂丝海棠、丁香、樱花等争妍斗艳。

王城公园沉香楼 群乌

隋唐城遗址植物园：全园共有120多个品种成片牡丹开放，主要分布在九色园、百花园。其中盛开的牡丹品种有群英、十八号、银鳞碧珠、银红巧对等；初开的牡丹品种有白雪塔、小桃红、三变赛玉、青山贯雪等。另外，千姿牡丹园万余株垂枝桃、菊花桃、碧桃、早樱等正值盛花期。海棠园万余株火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等盛开。

隋唐城遗址植物园九色台 珊瑚台、赵园粉

中国国花园：全园共有约80个品种成片牡丹开放，主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园、唐风隋影广场周边。其中盛开的牡丹品种有景玉、迎日红、珊瑚台、藏枝红等；初开的牡丹品种有琉璃冠珠、墨楼争辉、宫样妆、粉中冠等。园内海棠、紫荆、棣棠等竞相绽放。

中国国花园留芳园北侧 黑海撒金

国家牡丹园：全园共有约30个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园广场东、九色台。其中盛开的牡丹品种有层中笑、明星、太平红、洛阳红、豆绿、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有鲁菏红、小桃红等。园内碧桃、樱花、榆叶梅、连翘、海棠、丁香等竞相绽放。

2022年牡丹花情预报小组

2022年4月3日