古都的春天，草长莺飞，百花盛开，胜景宜人。在这个美好的季节里，洛阳市法治战线传来重大喜讯：经过全市上下一年多的艰苦努力，洛阳争创全国法治政府建设示范市在省推荐的基础上，已通过中央全面依法治国委员会的专家初审，即将进入第三方满意度测评和实地评估阶段。

请为洛阳法治政府示范创建点赞！

——致全市人民的一封公开信

亲爱的广大市民朋友们：

您们好！

古都的春天，草长莺飞，百花盛开，胜景宜人。在这个美好的季节里，我市法治战线传来重大喜讯：经过全市上下一年多的艰苦努力，洛阳争创全国法治政府建设示范市在省推荐的基础上，已通过中央全面依法治国委员会的专家初审，即将进入第三方满意度测评和实地评估阶段。这标志着我市在示范创建道路上又迈出了关键一步！

法治政府示范创建是近年来中央全面依法治国委员会办公室组织开展的一项重大活动，争创全国法治政府建设示范市是目前全国法治政府建设领域的最高荣誉，也是一个城市打造法治化营商环境最重要的无形资产和亮丽名片。近年来，在市委、市政府的坚强领导下，在全市人民的共同努力下，我们在全国率先推行“多证集成、一照通行”改革，率先出台《洛阳市重大行政决策程序暂行规定》和全国首部服务型行政执法政府规章，建立轻微违法减免处罚制度，梳理建立减、免处罚清单226项，办理减免处罚案件6.58万件。优质高效的行政审批和包容审慎的监管氛围不断激发市场主体活力，疫情期间全市市场主体逆势增长10.16%，法治化营商环境不断优化，社会经济稳步前行。洛阳连续7年在全省依法行政考核中名列优秀档次，连续3年被评为全省依法行政工作先进单位。法治已成为洛阳新时代建强副中心、形成增长极的核心竞争力。

人民满意是法治政府建设的最高标准。坚持依法履职为人民服务，行政决策对人民负责，行政权力受人民监督，工作效果让人民评判，是我们建设法治政府的不懈追求。每一次变革、每一项创新，都在体现着洛阳建设人民满意法治政府的信心和决心。我们正在努力，让您在日常生活与办事过程中，切身感受到法治政府建设带来的变化，努力让洛阳变成您所期待的模样！

洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。争创全国法治政府建设示范市能够晋级复审阶段，是全市人民共同努力的结果，我们必须倍加珍惜来之不易的大好局面，并为最终申创成功接续奋斗。在4月5月进入第三方满意度测评和实地评估的关键阶段，当您接到外地电话调查或现场问卷调查时，请您抽出宝贵时间，客观、公正地对洛阳市法治政府建设进行评价，当好洛阳形象代言人，展现洛阳法治新风貌，努力营造“我知晓、我支持、我参与、我满意”的浓厚创建氛围。

在此，向您表示衷心感谢！让我们携手同行，共同为法治洛阳建设、为广大市民营造更美好的法治环境而努力！

洛阳市法治政府建设领导小组办公室宣