封控区的洛阳46中学生用画笔记录抗疫暖心瞬间【视频】

这两天，洛阳第46中的学生们用画笔记录“大白抗疫”，数十幅手绘作品记录着封控区内的抗疫暖心瞬间。

这两天，洛阳第46中的学生们用画笔记录“大白抗疫”，数十幅手绘作品记录着封控区内的抗疫暖心瞬间。

3日，记者从校方了解到，最先记录“大白抗疫”画面的，是该校17岁高二学生贺诗越。4月1日，贺诗越在做完核酸检测采样后，回宿舍用半小时画出一副速写作品，虽然只是速写，但医护人员为学生核酸采样的场景跃然纸上。画作上还有她发自心底的感谢：“致医护人员：亲爱的大白们，疫情当前谢谢你们的坚守。我想把画送给你们，虽然画得不是很好，但还是想向你们表达感谢。白衣天使们，加油！”

“面对病毒，医护人员冲在最前线保护我们，以前只在新闻上看到他们辛苦的画面，经历了这次疫情，更加明白他们的不容易。”3日，接受记者电话采访时，这名高二女生忍不住哽咽，“我想感谢他们，但又怕打扰他们工作，所以用画表达对他们的爱和尊重。”