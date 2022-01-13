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洛阳市瀍河区疫情流调溯源公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.03 16:18

洛阳市瀍河区疫情流调溯源公告

　　2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者，经深入流调溯源，确定瀍河区疫情与老城区疫情高度关联。现通报如下：

　　2022年3月22日下午，瀍河区无症状感染者1(3月31日通告)与老城区无症状感染者(3月23日通告)曾在老城区米莱染烫造型理发店存在时空交集。老城区病例于3月22日15：24进入米莱烫染造型理发店理发，16：05离开；瀍河区病例于15:36进入理发店，坐同一座位，19：21离开，两人在理发店内均未佩戴口罩。经基因测序，两人感染病毒同为Omicron/BA.2.2变异株，共享74个变异位点，高度同源。在对老城区无症状感染者开展流调时，老城区无症状感染者隐瞒了曾经到米莱烫染造型理发店理发的行程，导致未及时对相关人员进行集中医学观察。相关部门将依法追究其法律责任。

　　瀍河区无症状感染者被发现后，已追踪到当时在理发店的所有密接和次密接人员，且均已落实集中医学观察，相关区域也已实施封闭管理。目前，经过对相关人员及场所内外环境多轮核酸检测，结果均为阴性。

　　综合流调与测序结果，经专家组研判确定，瀍河区疫情为老城区疫情的关联疫情，目前传播风险可控。

　　洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

　　2022年4月3日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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