洛阳市1574个小区、283条背街小巷完成线缆治理

3日，说起家门口背街小巷的改变，家住洛阳市西工区永红巷附近小区的居民陈先生连连称赞。

3日，说起家门口背街小巷的改变，家住洛阳市西工区永红巷附近小区的居民陈先生连连称赞。陈先生指着指着路边已完成规整的“绿藤”说，这里原先是许多杂乱线缆。

西工区创建办相关负责人介绍，西工区在对杂乱线缆进行整治后，为进一步提升老旧小区及背街小巷的“颜值”，通常会以“绿藤”缠绕装扮，“绿藤”在一定程度上展现了杂乱线缆的整治成果。

今年西工区杂乱线缆的整治名单上，共有660个老旧小区和48条背街小巷。截至3月底，该目标任务已全部完成。

“我们将线缆整治纳入老旧小区改造的必选项，全面推进此项工作在西工区的落地。”该负责人说，对于西工区老旧小区的线缆整治，他们主要采取线缆入地、架设线桥等方式操作，先后出动2600余人次空中杂乱线缆进行绑扎整理，同时充分调动运营商力量，形成工作合力，“下一步，西工区将持续加大充电桩的设置力度，助力从根本上解决群众充电这一问题，巩固整治成果。”

记者从洛阳市创建办了解到，在城市区中，西工区和孟津区率先完成了线缆整治既定目标，其他城区的相关工作正在整体有序推进中。截至目前，经排查统计，洛阳市需完成线缆治理的小区为2284个，已完成治理的1574个；需治理的背街小巷428条，已完成治理283条，总体工作“大头落地”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 胡威)