“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动4月6日启动

“云赏牡丹”，同享国色。4月6日至5月5日，洛阳市将精心推出“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动，以视频、直播等形式，让海内外宾朋在手机的方寸之间“漫步”花海、饱览洛阳大好春光。

“云赏牡丹”，同享国色。4月6日至5月5日，洛阳市将精心推出“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动，以视频、直播等形式，让海内外宾朋在手机的方寸之间“漫步”花海、饱览洛阳大好春光。

据介绍，本次活动将适配手机端传播需要，搭建专题网络聚合平台，集纳“洛阳牡丹甲天下”“云赏牡丹”“国风古韵洛阳城”“东方博物馆之都”“洛阳非遗文创”“洛阳排队小吃”“牡丹之约”“互动抽奖”八大板块内容，以精彩丰富的优质视频、栏目和互动性强的交互方式展示“好玩、好看、好吃、潮流”的全景洛阳，传播河洛文化、讲好洛阳故事，带给网友“云赏牡丹、云游洛阳”的沉浸式体验，让更多海内外游客“行走洛阳、读懂历史”。

作为本次活动的重头戏，全媒体直播活动将于4月6日至4月15日期间举办，该活动通过电视、聚合页面、抖音等平台进行1小时全媒体直播，以直播连线的形式带领观众走进洛阳各大牡丹观赏园、博物馆、旅游景区、“网红”打卡地等，全面展现牡丹文化、河洛文化、城市风貌等内容，带领网友“云赏牡丹、云游洛阳”，让观众感受国色牡丹之美和洛阳城市魅力。

本次活动期间，洛阳将在王城公园、隋唐城遗址植物园等牡丹观赏园内选择适合牡丹观赏的区域，为网友提供24小时直播实时看花体验，全景式展示绚丽的国色天香。同时，还将选取博物馆、旅游景区、特色美食、文创产品等进行拍摄，在聚合平台页面开设专门板块进行视频播放，全面展示洛阳厚重的历史文化、优美的自然山水、特色的民俗美食等。

本次活动还设置了丰富多彩的互动环节，推出AI换脸秀功能，网友可在H5页面上传自己的照片，通过人脸融合技术，生成效果自然、身临其境的“云游洛阳”美图。此外，网友还可通过留言寄语、转发聚合页面内容等方式获得抽奖机会，赢取洛阳特色文创产品。

春已至，花已开。这个春天，一起“云游洛阳”吧！(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)