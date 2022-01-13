事关来（返）洛，洛阳疾控最新提醒！

明明来(返)洛时拿着48小时内核酸阴性证明，为什么抵洛后还要再做核酸检测？近日，不少市民对洛阳最新的来(返)洛政策有些困惑。

明明来(返)洛时拿着48小时内核酸阴性证明，为什么抵洛后还要再做核酸检测？近日，不少市民对洛阳最新的来(返)洛政策有些困惑。就广大市民关心问题，洛报融媒记者专访洛阳市疾控中心传染病预防控制专家李铁川。

记者了解到，3月21日，洛阳市疫情防控指挥部办公室发布《关于进一步加强来(返)洛人员管理的通告》，见3月22日洛阳网微信公众号、掌上洛阳客户端推送。其中明确提到，洛阳市域外来(返)洛人员，入洛时须提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明，抵洛后24小时内须再进行1次核酸检测(与上次核酸检测间隔24小时)。此外，近14日内有省外旅居史或省内出现病例但未划定中高风险地区的地市的来(返)洛人员，要落实“3天2检”。

●问：明明在入洛时已提供省外48小时(省内24小时)核酸阴性证明，为什么抵洛后还要再尽快做检测？

答：在来(返)洛前提供的核酸证明，只能证明来(返)洛人员核酸采样前的身体情况。而入洛后及时做核酸检测，是排除在旅途过程中被感染的可能，或确实被感染的话能够早发现、早治疗，及早切断传染源和传播途径，防止疫情传播范围的扩大。

新冠病毒经呼吸道飞沫和密切接触者传播，接触病毒污染的物品也可造成感染，在相对封闭的环境中，长时间暴露于高浓度气溶胶情况下，存在经气溶胶传播的可能。譬如我们乘坐火车，车厢内相对封闭，人员复杂，导致传播感染的风险剧增。

如近期我省某市通报1例初筛阳性病例活动轨迹，3月24日，该病例乘高铁从上海出发时，持当日核酸阴性证明，当晚返回家中，但直到26日才到医院进行核酸检测，结果阳性，这对当地疫情防控带来不小压力。

事实证明，做好主动报备及核酸检测，配合落实好各项来入豫、入洛防控政策，对自己和亲友都是一种负责任体现。

●问：为什么强调部分来(返)洛人员抵洛后须完成“3天2检”？

答：政策的调整，主要依据不断变化的疫情防控形势，很大程度上和新冠病毒的不断升级、变异有关。

当前全球大流行的奥密克戎变异株，有极强的传染性和隐匿性。仅过去的3月份，国内累计报告本土感染者超过10万例，波及29个省份，其中河南省超过12个地市发生输入性疫情。所以，近14日内有省外旅居史或省内出现病例但未划定中高风险地区的地市的来(返)洛人员，落实“3天2检”很有必要，可以有效筛查风险人员、及早发现并阻断疫情传播。

“3天2检”有明确的时间要求，即3天内2次检测要间隔满24小时。该要求也有相关依据，最新公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》提到，解除隔离管理标准——轻型病例连续两次新型冠状病毒核酸检测N基因和ORF基因Ct值均≥35 (荧光定量PCR方法，界限值为40，采样时间至少间隔24小时)，或连续两次新型冠状病毒核酸检测阴性(荧光定量PCR方法，界限值低于35，采样时间至少间隔24小时)，可解除隔离管理。

●问：入洛后，核酸检测结果出来前不建议外出和聚集？

答：是的，该时间段确实不建议外出和聚集。因为入洛后到核酸检测结果出具前，相关人员的风险无法排除，都存在传染风险。

近日，一名从上海返回我省某市的物流货车司机确诊。从活动轨迹看，该病例返回当天未及时主动核酸检测，次日核酸检测后又到饭店、足浴会所等地，最终造成所到多个场所被封控。所以，核酸检测结果出来前不外出，做好个人健康监测都是必要之举。

为珍惜当前来之不易的防控成果，请广大市民做好个人防护，不去人员密集场所，减少非必要出行，来(返)洛人员主动做好报备及核酸检测。清明节将至，当前疫情防控形式严峻，倡议广大市民群众通过居家追思、网络祭扫等方式缅怀先人。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)