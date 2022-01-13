3日起，隋唐洛阳城九洲池景点恢复开放

刚刚，洛报融媒记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，隋唐洛阳城九洲池景点将于4月3日起恢复开放，应天门遗址博物馆，明堂、天堂景点恢复开放时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，隋唐洛阳城九洲池景点将于4月3日起恢复开放，应天门遗址博物馆，明堂、天堂景点恢复开放时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，隋唐洛阳城九洲池景点将于4月3日起恢复开放，应天门遗址博物馆，明堂、天堂景点恢复开放时间另行通知。
开放期间，九洲池景点采取“预约、限量、错峰”游览管理制度，请广大游客朋友按照疫情防控要求，合理规划安排出游行程。
九洲池景点营业时间为9:00—21:30，21:00停止售检票。
服务电话：
0379-65063201(应天门、九洲池)
0379-61109905(明堂、天堂) (洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)
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