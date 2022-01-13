洛阳临时恢复V1路运营

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因衡山大桥封闭施工，该集团决定3日起临时恢复V1路运营，解决衡山路附近居民出行问题。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因衡山大桥封闭施工，该集团决定3日起临时恢复V1路运营，解决衡山路附近居民出行问题。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因衡山大桥封闭施工，该集团决定3日起临时恢复V1路运营，解决衡山路附近居民出行问题。
该线路从谷水西发车，走建设路、中州西路、重庆路、建设路、衡山路，至芳华路衡山路口东掉头返程。首、末班发车时间为：谷水西7:00、19:00；芳华路衡山路口东7:15、19:15。
无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和各类公交卡。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲)
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