“忠魂千秋 丰碑永存——洛阳英烈事迹展”在洛八办纪念馆开展

记者4月2日从洛八办纪念馆获悉，在清明节来临之际，“忠魂千秋丰碑永存——洛阳英烈事迹展”在该馆南院二楼展厅开展。

记者4月2日从洛八办纪念馆获悉，在清明节来临之际，“忠魂千秋丰碑永存——洛阳英烈事迹展”在该馆南院二楼展厅开展。

此次展览由洛八办纪念馆和洛阳市烈士陵园联合举办，展期自4月2日至6月30日。展览共选取30余位河洛地区的英烈代表，讲述他们为新民主主义革命和社会主义建设抛头颅、洒热血的英勇事迹，为革命和建设事业所做的卓越贡献。活动旨在缅怀革命先烈、弘扬烈士精神，激励广大人民铭记烈士遗愿，发扬革命传统，汲取伟大精神力量。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）