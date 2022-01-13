涧西区182个小区已完成线缆整治工作【视频】

2日下午，记者在涧西区重二社区三号南街坊看到，原先小区里杂乱的空中线缆已被修建、规整完毕，仍在“服役”的线缆也被装扮上了绿植，成为居民家门口的别样风景。
2日下午，记者在涧西区重二社区三号南街坊看到，原先小区里杂乱的空中线缆已被修建、规整完毕，仍在“服役”的线缆也被装扮上了绿植，成为居民家门口的别样风景。
2日下午，记者在涧西区重二社区三号南街坊看到，原先小区里杂乱的空中线缆已被修建、规整完毕，仍在“服役”的线缆也被装扮上了绿植，成为居民家门口的别样风景。
三号南街坊是洛阳典型的老旧小区，整个小区共有442户、1035人。重二社区相关负责人介绍，重二社区辖区内共有15个小区在涧西区的线缆整治名单上，截至目前已完成11个小区的整治工作，整治内容包括拆除废旧线缆、换新破损电缆、规整杂乱线缆和美化空中线缆四个部分。
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