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国际儿童图书日，带洛阳娃享受“悦读”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 17:26

　　今天是国际儿童图书日，也是著名童话作家安徒生的生日。为助推书香洛阳建设，唤起人们对童书的热爱，洛阳市少年儿童图书馆开展了“线上+线下”系列活动。

　　在洛阳市少年儿童图书馆的精心组织下，今天上午9点半，高新区孙旗屯小学等多家学校及幼儿园的师生，共同观看了“故事是翅膀，助你每日翱翔”2022国际儿童图书日系列活动启动仪式。

　　随后，老师给孩子们讲解了安徒生的故事，鼓励大家积极参与“致敬安徒生，描绘新篇章”主题绘画作品征集活动。在老师的启发下，孩子们用手中的画笔描绘了自己心中的安徒生童话世界。

　　今天下午3点，洛阳市少年儿童图书馆工作人员在官方视频号、抖音号进行直播，带孩子们在轻松的氛围中，阅读安徒生插画奖作品，享受读书带来的快乐。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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