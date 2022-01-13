国际儿童图书日，带洛阳娃享受“悦读”

今天是国际儿童图书日，也是著名童话作家安徒生的生日。为助推书香洛阳建设，唤起人们对童书的热爱，洛阳市少年儿童图书馆开展了“线上+线下”系列活动。

今天是国际儿童图书日，也是著名童话作家安徒生的生日。为助推书香洛阳建设，唤起人们对童书的热爱，洛阳市少年儿童图书馆开展了“线上+线下”系列活动。

在洛阳市少年儿童图书馆的精心组织下，今天上午9点半，高新区孙旗屯小学等多家学校及幼儿园的师生，共同观看了“故事是翅膀，助你每日翱翔”2022国际儿童图书日系列活动启动仪式。

随后，老师给孩子们讲解了安徒生的故事，鼓励大家积极参与“致敬安徒生，描绘新篇章”主题绘画作品征集活动。在老师的启发下，孩子们用手中的画笔描绘了自己心中的安徒生童话世界。

今天下午3点，洛阳市少年儿童图书馆工作人员在官方视频号、抖音号进行直播，带孩子们在轻松的氛围中，阅读安徒生插画奖作品，享受读书带来的快乐。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜 文/图)