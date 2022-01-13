洛阳企业准入准营更方便！今后注册登记推行“合并同类项”

“以前准备各项申请材料需要好几天，这次1天时间就够了。”2日上午，中国移动通信集团河南有限公司汝阳分公司相关负责人靳乐乐在位于市民之家的洛阳市市场监管服务窗口，领到了该公司27家分支机构的新营业执照。

“以前准备各项申请材料需要好几天，这次1天时间就够了。”2日上午，中国移动通信集团河南有限公司汝阳分公司相关负责人靳乐乐在位于市民之家的洛阳市市场监管服务窗口，领到了该公司27家分支机构的新营业执照。

记者从洛阳市市场监管局获悉，4月起，洛阳全面推行分支机构注册登记合并同类项审批改革，中国移动通信集团河南有限公司汝阳分公司是首个获益企业。

按照要求，企业变更经营范围等信息，需要更换营业执照。中国联通、中国移动、中石化、银行等实行分级管理的企业分支机构点多面广，此前，企业需要按照其更换营业执照所涉及的分支机构数量，分别提供对应套数的材料，由市场监管部门分别审批、办理和发证；实行合并同类项审批改革后，如果企业申请办理的是同一事项，只需要提供一套材料、进行一次申报，市场监管部门当日网上受理，一次审批完成后集中发证。这一改革压缩了审批时间、简化了审批流程，申请材料大幅压缩，减轻了企业和群众的负担。

上周，靳乐乐到洛阳市市场监管局服务窗口询问换发营业执照的相关事宜，申请更换营业执照，变更该公司27家分支机构的负责人信息，并按照要求准备了相关材料。今天上午，工作人员网上受理审核材料通过后，将27张营业执照打印并发放，实现当日审查、当日发证。服务窗口工作人员介绍，清明节假期后，中国移动通信集团河南有限公司宜阳分公司也将通过分支机构注册登记合并同类项审批这一方式，为32家分支机构办理营业执照更换业务。

记者从洛阳市市场监管局了解到，采取分支机构注册登记合并同类项方式简化同一事项的办理流程，是“万人助万企”活动开展以来，该局致力解决企业堵点、难点、困点问题，探索经营许可事项行政审批改革的又一举措，旨在营造优质高效便捷的市场主体准入准营环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 韩旭)