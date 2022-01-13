清明假期，洛阳市规划展示馆正常开放

记者2日获悉，为方便游客参观，4月3日(周日)至4月5日(周二)，洛阳市规划展示馆正常开放，4月6日(周三)闭馆设备维护。游客可提前通过洛阳市规划展示馆的微信公众号预约参观，因疫情防控需要，每日限额1000人，瞬时流量不超过200人。

记者2日获悉，为方便游客参观，4月3日(周日)至4月5日(周二)，洛阳市规划展示馆正常开放，4月6日(周三)闭馆设备维护。游客可提前通过洛阳市规划展示馆的微信公众号预约参观，因疫情防控需要，每日限额1000人，瞬时流量不超过200人。

清明节期间，开放时间为每天9:00-17:00(16:30停止入馆)，开放范围为一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放；5D影院、飞行影院正常开放。其他互动项目易形成人员聚集区域暂不开放。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄）