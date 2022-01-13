清明假期，洛阳市规划展示馆正常开放

记者2日获悉，为方便游客参观，4月3日(周日)至4月5日(周二)，洛阳市规划展示馆正常开放，4月6日(周三)闭馆设备维护。游客可提前通过洛阳市规划展示馆的微信公众号预约参观，因疫情防控需要，每日限额1000人，瞬时流量不超过200人。
记者2日获悉，为方便游客参观，4月3日(周日)至4月5日(周二)，洛阳市规划展示馆正常开放，4月6日(周三)闭馆设备维护。游客可提前通过洛阳市规划展示馆的微信公众号预约参观，因疫情防控需要，每日限额1000人，瞬时流量不超过200人。
记者2日获悉，为方便游客参观，4月3日(周日)至4月5日(周二)，洛阳市规划展示馆正常开放，4月6日(周三)闭馆设备维护。游客可提前通过洛阳市规划展示馆的微信公众号预约参观，因疫情防控需要，每日限额1000人，瞬时流量不超过200人。
清明节期间，开放时间为每天9:00-17:00(16:30停止入馆)，开放范围为一楼、二楼、三楼所有展览区域正常开放；5D影院、飞行影院正常开放。其他互动项目易形成人员聚集区域暂不开放。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605