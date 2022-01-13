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洛阳市纪委监委通报六起违反中央八项规定精神典型问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 16:16

　　记者刚刚获悉，今天上午，洛阳市纪委监委通报了六起违反中央八项规定精神典型问题。

　　1.洛阳市中心医院原党委书记、院长李亚伟违规收受礼品礼金问题。2013年至2019年，李亚伟违规收受下属及管理服务对象岳某某等9人所送礼金、购物卡折合共计9.9万元和一幅名人字画。李亚伟还存在其他严重违纪违法问题。2022年1月26日，李亚伟被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

　　2.原吉利区委常委、统战部长刘百营违规接受管理服务对象安排的旅游、违规收受礼金问题。2015年“五一”期间、2017年8月和2018年8月，刘百营及其妻子接受管理服务对象张某某提供的旅游活动，先后到湖北、青海、内蒙古等地旅游；2010年至2019年，刘百营借逢年过节及儿子结婚之机，收受管理服务对象及下属人员所送的礼金共计7.9万元，其中十八大后收受7.3万元。刘百营还存在其他严重违纪违法问题。2020年9月29日，刘百营被开除党籍、开除公职。2021年4月30日，刘百营因犯受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元，违纪违法所得予以收缴。

　　3.涧西区文化和旅游局原党组书记、局长戴杰违规收受礼品问题。2019年中秋节前夕，戴杰在涧西区丽春路附近，收受管理服务对象邓某某所送面值2万元的购物卡。戴杰还存在其他严重违纪违法问题。2021年2月10日，戴杰被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

　　4.洛龙区市场监管局党组成员范绍辉违规收受礼品问题。2020年中秋节前，范绍辉收受管理服务对象王某某所送的两提月饼、一提石榴和一张面值1000元的购物卡。2021年11月2日，范绍辉受到党内警告处分。

　　5.洛宁县住建局工作人员段建波违规接受管理服务对象宴请问题。2020年6月、8月，段建波两次接受管理服务对象林某某的宴请。2022年2月21日，段建波受到政务警告处分。

　　6.嵩县黄庄乡汝南社区支部委员魏岳违规操办孙子满月宴问题。2020年10月18日，魏岳在事前未向组织报备的情况下，在黄庄乡汝南社区院内操办孙子满月宴，设宴25桌，邀请管理服务对象参加，并违规收受礼金。2021年11月26日，魏岳受到党内警告处分。

　　通报指出，这些问题的发生，充分反映出“四风”问题的顽固性复杂性，暴露出个别党员干部对党中央推进全面从严治党的坚定决心认识不清，对触碰纪律红线心怀侥幸，对陈规陋习未能彻底摒弃。通报强调，广大党员干部要切实以案为鉴，清醒认识到收受礼品礼金、违规吃喝、接受旅游安排等“四风”问题是反复出现的“常见病”“节日病”，真正做到防微杜渐、不逾底线，坚决守住中央八项规定精神的“铁规矩”。

　　洛阳市纪委监委相关负责人表示，全市各级纪检监察机关将把“严”的主基调长期坚持下去，督促各级领导干部特别是“一把手”决不能当“好好先生”，对“四风”问题敢抓敢管、严抓严管，带头移风易俗、树立新风正气。同时，将树立正确的执纪导向，强化日常监督预防“治未病”，及时咬耳扯袖、红脸出汗，促使干部不犯错、少犯错，持续推动全市党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业。密切关注“四风”问题的隐形变异、表现新升级，把警示教育、明察暗访、严查快处、以案促改贯通起来，以纠风反腐的新成效促进各项工作往实里抓、向目标奔。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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