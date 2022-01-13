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全国赏花景区TOP10！洛阳这家景区上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 11:45

　　2日，记者获悉，同程旅行日前发布清明小长假出游趋势报告，在“2022清明假期赏花景区关注度TOP10”榜单中，洛阳隋唐城遗址植物园榜上有名。

　　踏青赏花一直是清明假期的热门出游主题。同程旅行发布的清明小长假出游趋势报告显示，今年清明小长假，各大城市及郊区的公园、植物园将迎来赏花生态游的人潮，在“2022清明假期赏花景区关注度TOP10”榜单中，洛阳隋唐城遗址植物园居第4位。

　　洛阳隋唐城遗址植物园是以河南豫西地区地带性植物和隋唐城遗址文化为基础的综合性植物园，建设有千姿牡丹园、野趣水景园、木兰琼花园、百草园、梅园、竹园、桂花园等园区。目前，该园九色台周边部分早开品种牡丹已初露芳容。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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