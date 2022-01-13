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“2022·洛阳·寻找最美安全员”大型公益宣传活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 10:43

　　记者4月1日从洛阳市安全委员会办公室(简称洛阳市安委办)获悉，“2022·洛阳·寻找最美安全员”大型公益宣传活动已启动。

　　此次活动旨在进一步调动广大人民群众持续关注和参与全市安全工作，讲好安全故事，树好先进典范，弘扬时代精神和社会正气。活动分为动员、推荐、初评、终评、颁奖五个环节，推荐方式为各县区安委办推荐和行业部门推荐。此前已荣获过市级“最美安全员”的个人，原则上不再推荐。

　　候选人填写好报名表，经市安委会盖章后，将扫描件、word版、2寸红底照片和典型事迹材料(有短视频更好)发送至最美安全员活动专用邮箱：lyzmaqy@163.com。报送时间为2022年4月11日至2022年4月22日。

　　组委会将综合典型事迹、荣誉奖励等情况，评选出50名“最美安全员”，并于6月16日进行颁奖。

　　评选范围和报名条件

　　●评选范围

　　(一)道路交通、水上交通、建筑施工、消防、工贸、非煤矿山、危险化学品、煤炭等行业在基层工作事迹突出的安全管理人员或者安全员。

　　(二)安全生产基层工作人员：行业管理部门科级以下工作人员；在隐患排查、执法检查、信息报送、安全宣传任务中事迹典型的乡(镇、街道办)、村(社区)安全工作人员、安全网格员；重点行业领域安全生产监管人员；为灾害信息的收集、传递、整理、分析、评估等工作做出重要贡献、事迹突出的灾害信息员；在第一次全国自然灾害综合风险普查中，对工作认真负责、组织协调到位、调查数据准确、任务完成圆满的风险普查员。

　　(三)安全生产工作的参与者、志愿者和热心人：包括应急救援人员，社区(村庄)、住宅小区、企业事业单位服务于生产生活安全、积极主动宣传安全知识，并得到群众广泛认可的安全劝导员或相关人员。

　　(四)在应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作方面有突出的技能、先进科技发明的人员。

　　●报名条件

　　(一)政治立场坚定，作风过硬，具有奉献精神。

　　(二)工作认真负责，爱岗敬业，事迹突出。

　　(三)未受过刑事处罚，三年内没有行政处分记录。

　　(四)五年来工作职责范围内未发生事故。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 顾小乐）

　　附：最美安全员推荐审批表
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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