洛阳市委组织部召开读书交流会

近日，在洛阳市委组织部召开的一场读书交流会上，部机关科级以上干部结合《习近平在浙江》等书籍，围绕“组工干部能力如何提升、作风如何锤炼”交流心得体会，切磋工作方法。

“组工干部自身能力作风建设，必须摆在第一位。”

“学明白、想明白，才能干明白。”

“要认清‘潜绩’与‘显绩’的关系，多做埋头苦干的实事。”

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近日，在洛阳市委组织部召开的一场读书交流会上，部机关科级以上干部结合《习近平在浙江》等书籍，围绕“组工干部能力如何提升、作风如何锤炼”交流心得体会，切磋工作方法。

“进入新发展阶段，组织工作面临许多新形势、新问题、新变化，不学习就会陷入少知而迷、不知而盲、无知而乱的困境。”听到党建综合科科长马义雷的发言，大家频频点头。马义雷认为，组工干部必须把学习作为一种政治责任，毫不松懈地加强学习、更加深入地研究工作，持续提升谋事干事的能力和水平。

“务实不是只坐办公室，还要走出去、沉下去，少说空话，多干实事。”“两新”组织工作科科长吴旭东开门见山。

近期，“两新”组织工作科一直关注如何在外卖骑手、快递小哥这一新就业群体开展党建工作。经过深入调研，根据该群体人员流动性强、工作内容流动性强等特点，该科室探索在城市区建立“红色驿站”，用暖心服务吸引和凝聚这一群体，广受好评。

“我们计划在4月底前，推动全市城区因地制宜建立50个‘红色驿站’，让更多新就业群体凝聚在党组织周围。”吴旭东一席话，引来阵阵掌声。

“读过这几本书，深刻感受到习近平总书记在想问题、作决策时的辩证思维。”干部教育科科长韩雷认为，强化辩证思维，就要善于在把握大局大势中抓住重点。

按照“能力作风建设年”活动安排，今年，洛阳市委组织部聚焦中央、省委和市委中心工作，将谋划实施创新驱动暨产业高质量发展等研讨班班次12个，组织实施“风口”产业发展等专题培训班班次26个，力求以大学习大培训大练兵，推动干部能力作风大提升，为洛阳高质量发展注入强劲动能。

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短短一场读书交流会，大家亮观点、谈感受、讲工作，干货满满，台下不少年轻同志陷入沉思。市高层次人才信息中心科员段祐嘉的笔记本上，有句话尤为醒目：“奋进新征程、绘就新蓝图，需要我们不断学习、增长才干、锤炼作风，书写无愧于新时代的组工答卷！”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）