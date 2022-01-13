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洛阳52岁养子照顾百岁养母，创下一个个“生命奇迹”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 10:45

　　“不是她离不开我，而是我离不开她。”1日，在洛阳市涧西区太原路附近一小区里，52岁的郭长森拉着轮椅上100岁母亲的手说，“到了我这个岁数，进门还能喊声‘妈’就是幸福！”

　　郭长森口中的“母亲”，是他的养母陈素芳。52年前，郭长森在出生三天后被遗弃，是陈素芳力排众议将他从死亡线上拉了回来；52年后，对于因脑梗生活失去自理能力的陈素芳，郭长森也像当年不服命运的母亲一样，一次次用爱将医生断言的“最多三个月生命”改写至半年、一年、两年……

　　静心照顾百岁养母，进门还能喊声“妈”就是幸福

　　1日早上天刚蒙蒙亮，郭长森就轻手轻脚地起了床。因为担心母亲晚上出意外，所以自2020年母亲因突发脑梗完全失去生活自理能力后，这个身高一米八多的中年男人，晚上就窝在母亲床边的沙发里，一睡就是两年多。

　　一边揉着腰，郭长森一边钻进了厨房，他要在母亲醒来之前将“特殊早餐”的食材准备完毕。郭长森说，母亲脑梗后便只能喂食流食，为了科学地为母亲补充营养，他不仅自学了营养搭配知识，还买来料理机和流食注射器，哄着逗着只为母亲能多吃一口。

　　“妈，你醒了。”注意到母亲睁开了眼睛，郭长森拿着温毛巾走到母亲身边。洗脸、喂水、按摩、帮母亲翻身解手……一整套流程下来，时间已过去近两个小时，汗珠顺着郭长森的脸颊流下，被他胡乱地一把抹掉。

　　“我妈对我有养育之恩，她养我小，我养她老。”看到窗外天气不错，郭长森将母亲抱到轮椅上一边晒太阳一边给母亲梳头，他说，许多人都觉得长时间照顾老人是一种负担，但对他来说，他所做的一切都是“为了自己”，“为了对得起自己的良心，为了我还能有进门喊一声‘妈’这样的幸福。”

　　出生三天后被遗弃，养母将他养育成人

　　都说久病床前无孝子，但郭长森却说，养育之恩难报答。

　　让我们把时间调回1970年。那一年，郭长森在三门峡一家医院出生仅三天后就被遗弃，后辗转被陈素芳力排众议收养，那一年，陈素芳已经48岁。

　　一边要上班赚钱贴补家用，一边要彻夜看护哺育幼儿，陈素芳对郭长森的付出，都被她的妹妹看在眼里。郭长森的小姨回忆，陈素芳对郭长森一直视如己出，在那个物资匮乏的年代里，她硬是靠着炼乳和小米油将一个婴儿救活并养大了。

　　慢慢长大后的郭长森从来没有怀疑过自己的身世，因为他怎么都想不到，那个在自己发烧时不顾瓢泼大雨背着自己去医院、家里有任何好吃的都第一个想着他的母亲竟和自己毫无血缘关系。“四五岁时跟邻居小孩打架，他们说我不是我妈亲生的，我都没信过。”郭长森说，直到自己16岁当兵临行前夕，小姨才将完整的身世故事和盘托出，“我当时号啕大哭，说不出到底是啥感觉，但就是从那个时候开始下定决心，这辈子要好好报答我妈。”

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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