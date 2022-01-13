王城公园赏花季开启 清明假期游园活动精彩不断

清明小长假即将到来，春光美，天气宜，何不来一次赏花之旅？日前，王城公园温控牡丹已成片开放，为丰富游客游园体验，该园还将在清明小长假期间推出丰富多彩的游园活动，让市民足不出市便能尽情赏花，感受春日的美好。

二乔牡丹婀娜多姿

清明小长假即将到来，春光美，天气宜，何不来一次赏花之旅？日前，王城公园温控牡丹已成片开放，为丰富游客游园体验，该园还将在清明小长假期间推出丰富多彩的游园活动，让市民足不出市便能尽情赏花，感受春日的美好。

温控牡丹连片开放

不负春日好时光 牡丹花开醉游人

昨日，在王城公园沉香楼附近，温控牡丹竞相绽放，绚丽多姿，引得游客纷纷拿出手机拍照留念。

截至目前，王城公园共有45个牡丹品种开花，沉香楼观赏区的牡丹花开得最旺。其中，彩绘、红珠女、银红巧对、霓虹焕彩、景玉等已盛开，卷叶红、明月花、二乔、明星、姚黄等初开，涵盖红、黑、蓝、粉、黄、紫等多个色系。随着气温逐渐上升，温控牡丹将次第开放，大田牡丹紧随其后，届时牡丹花开如海，美不胜收。

为改善游客游园体验，王城公园还进行了景观美化和硬件设施改造。在王城公园北大门内广场，新修整的花坛焕然一新，坛中花毛茛、羽扇豆、大花飞燕草等花卉盛开，让人一进大门就眼前一亮。

沿王城公园涧河岸边行走，新修建的“乐道”一路铺展开，犹如一条绿带，将灵动的涧河水与含苞待放的牡丹花串联起来，让人心旷神怡。这条新建“乐道”长1289米，目前主体已建设完成，具备通行功能，配套建设的驿站、木亭、坐凳等正在逐步完善。在公园西门西侧的牡丹花坛内，防腐木栈道已建成，游客脚踩古色古香的木栈道，欣赏两侧盛放的牡丹，相信会有更多沉浸式的游园体验。此外，园内牡丹花会博物馆、牡丹诗廊改造等多个项目已陆续完成，将为游客提供更好的观赏效果。