清明假期，升温驶入“快车道” 最高或达27℃

今日(周六)：晴天间多云，偏北风3级到4级，气温6℃到19℃。

明天将开启清明假期，清明除了是我国的传统节日，也是二十四节气之一。

今年的清明节气5日到来，《逸周书汇校集注》记载：“清明之日，三月节也。谓之清明者，天气和煦，万物鲜润明洁也。”清明取意“天清气明”，名称与此时的天气、物候特点有关。

清明节气的到来，意味着气温升高，雨量增多，此时正是春耕的大好时节。在我国北方，清明时节正值冬小麦拔节的关键时期，有“植树造林，莫过清明”“清明前后，种瓜点豆”“清明时节一场雨，强过秀才中了举”等农谚，可见这个节气与农业生产有着密切关系。

古人将清明分为三候：初候桐始华，二候田鼠化为鹌，三候虹始见。大意是，在这个时节先是桐树开花，接着田鼠变成了鹌鹑，然后雨后的天空可以见到彩虹。其实，“田鼠化为鹌”是古人的一种错误认识。真实的情况是，清明时节，北方冬小麦拔节生长，田鼠之类的小动物被高高的麦苗遮挡，此时，跟田鼠毛色差不多的鹌鹑多了起来，古人就以为是田鼠变成了鹌鹑。

这个清明假期，全国天气怎么样？据中国天气网消息，今年清明假期(3日至5日)，我国南方多地雨停放晴，北方气温回升速度加快，暖意融融，但早晚温差较大，外出需注意及时增减衣服。此外，持续的晴朗会使干燥问题突出，不少地区清明假期的空气最小相对湿度会降到30%以下甚至10%左右，大家要注意防晒补水，同时绷紧防火这根弦。

具体到洛阳来说，根据最新的气象资料分析，未来几天我市受高空西北气流控制，天气晴好，气温快速升高。

今日(周六)：晴天间多云，偏北风3级到4级，气温6℃到19℃。

明日(周日)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温5℃到21℃。

4月4日(周一)：晴天间多云，气温7℃到23℃。

4月5日(周二)：晴天间多云，气温9℃到27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）