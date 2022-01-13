洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

清明假期，升温驶入“快车道” 最高或达27℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.04.02 08:34

　　明天将开启清明假期，清明除了是我国的传统节日，也是二十四节气之一。

　　今年的清明节气5日到来，《逸周书汇校集注》记载：“清明之日，三月节也。谓之清明者，天气和煦，万物鲜润明洁也。”清明取意“天清气明”，名称与此时的天气、物候特点有关。

　　清明节气的到来，意味着气温升高，雨量增多，此时正是春耕的大好时节。在我国北方，清明时节正值冬小麦拔节的关键时期，有“植树造林，莫过清明”“清明前后，种瓜点豆”“清明时节一场雨，强过秀才中了举”等农谚，可见这个节气与农业生产有着密切关系。

　　古人将清明分为三候：初候桐始华，二候田鼠化为鹌，三候虹始见。大意是，在这个时节先是桐树开花，接着田鼠变成了鹌鹑，然后雨后的天空可以见到彩虹。其实，“田鼠化为鹌”是古人的一种错误认识。真实的情况是，清明时节，北方冬小麦拔节生长，田鼠之类的小动物被高高的麦苗遮挡，此时，跟田鼠毛色差不多的鹌鹑多了起来，古人就以为是田鼠变成了鹌鹑。

　　这个清明假期，全国天气怎么样？据中国天气网消息，今年清明假期(3日至5日)，我国南方多地雨停放晴，北方气温回升速度加快，暖意融融，但早晚温差较大，外出需注意及时增减衣服。此外，持续的晴朗会使干燥问题突出，不少地区清明假期的空气最小相对湿度会降到30%以下甚至10%左右，大家要注意防晒补水，同时绷紧防火这根弦。

　　具体到洛阳来说，根据最新的气象资料分析，未来几天我市受高空西北气流控制，天气晴好，气温快速升高。

　　今日(周六)：晴天间多云，偏北风3级到4级，气温6℃到19℃。

　　明日(周日)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温5℃到21℃。

　　4月4日(周一)：晴天间多云，气温7℃到23℃。

　　4月5日(周二)：晴天间多云，气温9℃到27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 禁限行首日，洛阳禁行区域内“电三电...
  • 江凌与华为计算产品线总裁邓泰华举行...
  • 市新冠肺炎疫情防控工作调度电视电话...
  • 事关特殊门诊：洛阳多个病种认定有效...
  • 中国国花园：催花牡丹进入初花期
  • 关于公布重点区域全员核酸检测结果和...
  • 街头牡丹开放 扮靓洛城春色【视频】
  • 洛阳停售退烧药、止咳药和有抗病毒、...
  • 本月起，偃师区、孟津区将参与洛阳城...
  • 商务部首次评估：洛阳综试区位居全国...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园牡丹花会博物...
    花情播报：早开牡丹露...
    洛阳爱森生物科技有限...
    建设输电电路 确保洛阳...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605