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市新冠肺炎疫情防控工作调度电视电话会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 06:59

市新冠肺炎疫情防控工作调度电视电话会议召开
从严从紧从细从实做好疫情防控工作
以有效防控守牢不发生规模性疫情底线
江凌讲话 徐衣显主持

　　1日晚，市新冠肺炎疫情防控工作调度电视电话会议召开，传达贯彻省委省政府关于疫情防控的部署要求，研判调度瀍河区疫情防控工作，就从严从紧抓好当前疫情防控工作进行再部署。市委书记江凌出席会议并讲话。市长徐衣显主持会议。

　　江凌指出，当前疫情防控形势依然严峻复杂，特别是清明节来临，人员流动增加，外防输入面临更大压力。省委省政府高度重视当前疫情防控工作，明确提出要把疫情防控摆在各项工作首位。近期洛阳发生的散发疫情，充分暴露出疫情防控工作还有短板，防控网络不够严密，基层落实还有差距。各级党委政府要认真落实省委省政府部署要求，始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“精准防控、动态清零”总方针，从严从紧从细从实做好疫情防控工作，切实守牢不发生规模性疫情的底线，努力用最小的代价实现最大的防控效果，为经济社会发展赢得更大主动。

　　就做好当前疫情防控工作，江凌强调，一要把卡口管到位。建立完善卡口防线自动触发机制，规范卡口设置，确保所有卡口均配备临时隔离点、核酸检测点；严格现场查验，逐车逐人查验“两码一证明”，确保所有中高风险地区来(返)洛人员全部点对点闭环转运至集中隔离点，实现通行效率和严格查验的有效统一。二要抓实村(社区)防控。深入细致研究各项疫情防控要求，强化网格管理，把责任落实到干部、落实到个人，经常深入群众宣传疫情防控政策要求，提醒外出返回人员及时报备，常态化掌握网格内群众有关情况，确保所有市域外来(返)洛人员落地当天完成核酸检测、实施有效管控，对失管漏管造成疫情传播的要从严追责。三要从严加强清明节疫情管控。坚持非必要不跨市不跨县流动，暂停公墓等场所现场祭扫活动，倡导网络祭扫、家庭追思等文明祭扫方式；各级党政主要领导要带头带班值班，各级疫情防控指挥调度体系要保持应急状态，一旦遇到突发情况迅速完成平急转换；各级党员干部要下沉一线，做好宣传引导，加强公共场所管理，最大限度减少聚集，筑牢群防群控严密防线。四要加强赋码人员后续管理。紧盯中高风险地区来(返)洛人员，严格落实“一入即赋、一赋即知、一赋即管”和“三天两检”要求，既坚决防止失管漏管，又着力提高后续解码效率。五要加强重点场所管理。毫不松懈抓好学校、养老机构、特殊监管场所和商超、游园广场、农贸市场等人员密集场所的疫情防控，引导群众增强防控意识，避免隐秘传播、社会面传播。

　　就尽快扑灭瀍河区疫情，会议强调，要强化学校内部管理，教育、疾控部门选派专家、干部进驻学校，细致研判防控风险，统筹开展具体指导，避免发生聚集性传播。要继续加大流调溯源力度，尽快摸清疫情传播源头，确保在最短时间内迅速圈住封死捞干扑灭。要科学有序组织封控区、管控区核酸检测，适时调整封控管控区域。要严格做好隔离点管理，瀍河区履行好主体责任，做好服务保障，严防出现交叉感染。要加强铁路职工等高风险人群管控和健康监测，切实堵住输入性风险。要加快推进老年人群体疫苗接种，做好便利性、人性化服务，尽快提高疫苗接种率，切实筑牢防疫健康屏障。

　　会议以视频形式召开，各县区、各乡镇(街道)设分会场。王军、贺敏、张武清等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：张甦 ]
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