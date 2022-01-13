关于公布重点区域全员核酸检测结果和在重点区域开展新一轮全员核酸检测的通告

为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月1日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。
为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月1日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。
关于公布重点区域全员核酸检测结果和
在重点区域开展新一轮全员核酸检测的通告
为全力保障人民群众身体健康和生命安全，我市于2022年4月1日对瀍河区、老城区疫情防控重点区域开展了全员核酸检测，检测结果均为阴性。
根据当前疫情防控形势需要，为彻底排查潜在人群感染者，有效阻断疫情传播，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定在目前的封控区和管控区开展新一轮全员核酸检测。请封控区、管控区内的全体市民群众于2022年4月2日8:00—12:00，按照核酸检测要求，有序前往指定采样点进行采样。
当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。
洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年4月1日
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