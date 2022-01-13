洛阳市加快推进应急应战一体化建设

3月31日，洛阳市应急管理局和洛阳市人防办举行洛阳市应急应战一体化建设合作协议签约仪式。
3月31日，洛阳市应急管理局和洛阳市人防办举行洛阳市应急应战一体化建设合作协议签约仪式。
3月31日，洛阳市应急管理局和洛阳市人防办举行洛阳市应急应战一体化建设合作协议签约仪式。
签约仪式
此次签约以打造平时融合建设、急时统筹并用、战时快速动员的应急应战平台，着力推进融合、共建、共享的运行机制为目标。协议从避难场所融合、指挥系统融合、专业力量融合、设备器材融合、预案方案融合、宣传教育融合六个方面进行了明确，将实现应急应战相互兼容、衔接融合，优化资源配置，提升系统整体效能。
双方表示，将全面落实好应急应战要求，履行好自身职责，建立完善定期会商制度、预案编修制度、训练演练制度，切实加快洛阳市应急应战一体化建设。
当天，洛阳市人防“神鹰”特种救援志愿者大队授旗、授装仪式同步举行。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘祎 杨汉昕 张帅军 文/图)
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