商务部首次评估：洛阳综试区位居全国第二档

记者1日从洛阳市商务局获悉，商务部“2021年跨境电子商务综合试验区评估”结果出炉。中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区评估结果为“成效较好”，综合排名位列第二档。

记者1日从洛阳市商务局获悉，商务部“2021年跨境电子商务综合试验区评估”结果出炉。中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区评估结果为“成效较好”，综合排名位列第二档。

据悉，此次评估是商务部首次对全国前五批共105个跨境电子商务综合试验区开展建设进展评估，主要考量综试区方案实施、工作机制建立、便利化政策落实、年度进出口额、年度出口增速、企业建立海外仓数量等40多个指标。评估结果分为“成效明显”“成效较好”“成效初显”和“尚在起步阶段”四个档位。其中，我省的郑州综试区综合排名处于第一档——成效明显，此档共有10个城市；洛阳综试区、南阳综试区综合排名处于第二档——成效较好，此档共有50个城市。

2019年12月24日，国务院批复洛阳成为第四批跨境电子商务综合试验区。2020年1月，洛阳市被纳入跨境电商零售进口试点范围。省委、省政府高度重视洛阳跨境电商综试区建设，研究通过并印发了《中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区实施方案》，推进跨境电商综试区建设。

近年来，洛阳市通过强化措施、跟踪落实，促进跨境电商综试区建设取得了一定的成效。截至目前，全市拥有各类跨境电商经营主体及服务企业800余家，其中高新技术企业118家，有87个海外商标注册获批，参与编制11项国家国际标准。现有10家企业在19个国家和地区设立了43个海外仓，有10家企业在美国、欧洲、东南亚及非洲等16个国家和地区设立39个公共海外仓，仓储总面积超过51.716万平方米。洛阳市相继获批工程机械、复合材料、摩托车及零部件、钢制办公家具4个国家级外贸转型升级基地，拥有3个省级外贸转型升级基地、3个省级出口基地。依托洛阳五洲跨境电商产业园建设“通关一体化平台”，实现9610、9710、9810模式累计通关72万单。2021年，全市跨境电商进出口61.7亿元，同比增长18.7%。

洛阳市商务局相关负责人表示，“十四五”期间，洛阳将立足打造中部地区外贸转型发展示范区、中部地区跨境电商创新创业新高地、全国制造业应用跨境电商转型升级新样板、跨境电商与文旅文创融合发展引领区四大发展定位，实施“两个中心”打造行动、跨境电商线上综合服务平台建设行动、市级跨境电商示范园区打造行动、跨境电商主体培育行动、跨境电商人才培训行动等五项行动，将孵化500家以上跨境电商创业企业，打造2个以上制造业领域跨境电商垂直型行业平台，培训跨境电商人才1万人以上，全市跨境电商进出口交易额突破150亿元。另外，洛阳还将加快制定出台跨境电商专项支持政策，在主体引育、园区载体、物流成本、品牌建设、人才培养等多方面给予政策扶持。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 秦利利)