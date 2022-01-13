两项“洛阳经验”入选河南自贸试验区五周年改革创新标志性成果

1日，记者从自贸区洛阳片区获悉，近日洛阳片区“‘四链融合’促进洛阳老工业基地转型升级”和“递进式商事纠纷多元化解模式”两项制度创新案例获评河南自贸试验区五周年改革创新标志性成果，为全国自贸区建设继续贡献“洛阳经验”。

1日，记者从自贸区洛阳片区获悉，近日洛阳片区“‘四链融合’促进洛阳老工业基地转型升级”和“递进式商事纠纷多元化解模式”两项制度创新案例获评河南自贸试验区五周年改革创新标志性成果，为全国自贸区建设继续贡献“洛阳经验”。

其中，在“‘四链融合’促进洛阳老工业基地转型升级”中，洛阳片区以推动制造业高质量发展为目标，通过政策链带动资金链、资金链促进创新链、创新链引领产业链、产业链助推政策链，实现“四链”有机融合，促进洛阳老工业基地转型升级。该案例被国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室评为全国自贸试验区第四批“最佳实践案例”，向全国复制推广。

在“递进式商事纠纷多元化解模式”中，洛阳市中级人民法院立足洛阳片区法律服务体系建设，围绕为企业提供“高效率、低成本、更优质”的解纷服务，将“诉源治理”、“多元化解”、“一站式”建设等改革系统集成，通过精准分流、专业调处、司法确认、速裁快审、诉源治理等五大环节，建立递进式商事纠纷多元化解模式，助力区域营商环境法治化建设。该案例获得最高人民法院高度认可和关注，并在《司法改革动态》上全文刊登，在全国范围内进行推广。

下一步，自贸区洛阳片区将以挂牌成立五周年为契机，进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境，继续探索“研究—复制—创新—推广”的“链动式”创新机制，加大制度创新成果复制推广力度，形成新一批可复制、可推广的制度型开放经验，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出应有贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 汪冰冰）