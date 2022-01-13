1日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为更好推动城市排水防涝等防灾减灾工作，洛阳在全省率先组建排水防涝应急救援队伍。

1日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为更好推动城市排水防涝等防灾减灾工作，洛阳在全省率先组建排水防涝应急救援队伍。

此次组建的排水防涝应急救援队伍，首批队员全部从洛阳市城市管理执法系统中选拔，主要任务是在本辖区、本单位应急指挥机构组织指挥下，协助专职救援队伍做好城市排水防涝、冰冻等自然灾害的应急救援工作。

“在城市管理执法系统中组建排水防涝应急救援队伍，是最大程度减少洪涝灾害损失、守护城市生命线的必要举措。”洛阳市城市管理局综合执法监察支队有关负责人介绍，目前，各县区城市管理部门也在加紧组建排水防涝应急救援队伍，下一步，该局将加强队伍建设，强化应急值守，完善应急预案，加强协调联动，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢，织密排水防涝应急救援防护网，筑牢排水防涝应急救援生命线。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 张登华）